BirdLife ruft zur Wintervogelzählung im Jänner 2019

Auch heuer ruft BirdLife wieder zur Wintervogelzählung auf. Bereits zum zehnten Mal können sich Laien und Experten daran beteiligen.

Ziel ist, Erkenntnisse über das Vorkommen der häufigsten Wintervogelarten in Österreich zu gewinnen, teilte die Tierschutzorganisation am Freitag in einer Aussendung mit. Interessierte sollten sich von 4. bis 6. Jänner eine Stunde Zeit für die Zählung nehmen.