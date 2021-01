BIPA bietet kostenlose Tampons und Binden für kurzfristigen Bedarf

Ab sofort startet BIPA für alle Mädchen und Frauen in ganz Österreich ein neues Angebot. Bei kurzfristigem Bedarf können sie sich kostenlos ein Stück eines Damenhygiene-Aritkels an der Kasse holen.

Bei kurzfristigem Bedarf an einem einzelnen Damenhygieneprodukt können sie in eine der rund 600 BIPA Filialen kommen und sich bei der Kassa kostenlos ein Stück eines Damenhygiene-Artikel von BI COMFORT – Tampon normal oder Ultra Binde mit Flügel – holen. Dieses Angebot gilt auch für alle BIPA Mitarbeiterinnen während ihrer Arbeitszeit.