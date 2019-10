Bioblo Bauwettbewerb 2019: Spielzeuggeschäfte laden ein

Ab sofort läuft in vielen Spielzeuggeschäften in ganz Österreich der große Bioblo-Bauwettbewerb. Den teilnehmenden Kindern, die ihr kreatives Geschick mit den bunten Steinen unter Beweis stellen, winken Bioblo Boxen als Preis.

Bauen mit Bioblo in zwei Altersklassen

Zur Teilnahme eingeladen sind Kinder ab 3 Jahren, gebaut wird in zwei Altersklassen (3 bis 6 Jahre sowie ab 7 Jahren). Sind die Bauwerke fertig, fotografieren die Spielwarenhändler/-innen diese und schicken die Fotos bis 25. Oktober 2019 an Papier und Spiel ein und schon nehmen alle jungen Baumeisterinnen und Baumeister am Wettbewerb teil. Die Fotos werden zudem auch auf dieser Website zu sehen sein.

Spielwarenfachgeschäfte in ganz Österreich laden ein

"Spielend lernen - so lässt sich der Bauwettbewerb des österreichischen Spielzeugfachhandels beschreiben. In Spielwarengeschäften in ganz Österreich können sich Kinder beim kreativen Bauen mit einem speziellen Öko-Werkstoff austoben. Positiver Nebeneffekt ist, dass Kinder dabei spielerisch das Verständnis für physikalisch-mechanische Vorgänge erleben. Außerdem werden räumliches Denken, Konzentration, Geduld und anderes mehr gefordert und gefördert", so Johannes Schüssler, Vorsitzender des Fachausschusses Spielwarenhandel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).