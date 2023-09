Bioabfälle: So hilft KI bei der Mülltrennung

In Österreich entstehen jährlich rund 3,3 Millionen Tonnen Bioabfall. Vieles davon landet fälschlicher Weise im Restmüll. Bei der Mülltrennung kommt mittlerweile Künstliche Intelligenz zum Einsatz.

In jenen Lkw, die den Biomüll sammeln, überwachen Handykameras den jeweiligen Schüttraum. Nach dem Einwurf des Tonneninhalts erfolgt automatisiert ein Abgleich mit einer Datenbank. So werden bis zu 40 verschiedene Störstoffe ohne menschliches Zutun erkannt. "Mit einer Genauigkeit von 96 Prozent", wie Brantner-Geschäftsführer Stefan Tollinger bei einer Werksbesichtigung vor Journalisten ausführte. Jeder Tonneninhalt wird im Anschluss bewertet, später erfolgt auch eine Gesamtschau der jeweiligen Tour bzw. der betroffenen Region.

"Faktor Mensch" erschwert die Verwertung von Bioabfällen

Während aus einem guten Teil davon wieder neue Ressourcen erzeugt werden können, landen aufgrund des "Faktors Mensch" 700.000 Tonnen pro Jahr fälschlicherweise im Restmüll und können dann nur noch thermisch verwertet werden. Auch im Biomüll selbst finden sich immer wieder zahlreiche Störstoffe. Die Firma Brantner hält im und um das Kompostwerk in Krems-Gneixendorf mit moderner Technologie dagegen.

Brantners "Erdenreich" verarbeitet pro Jahr 35.000 Tonnen Biomüll

Vor den Toren von Krems werden in Brantners "Erdenreich" auf einem 33.000 Quadratmeter umfassenden Areal pro Jahr bis zu 35.000 Tonnen biogene Abfälle verarbeitet und zu Komposten und Erde abgemischt. Verzahnte Systeme regulieren Temperatur, Feuchtigkeit und Luftbewegungen und sollen so für einheitliche Produktionsverhältnisse sorgen.

"Wir wissen nicht, wem die einzelne Tonne gehört"

Ziel sei zu wissen, in welchen Gegenden beim Thema Mülltrennung noch Nachschärfungen notwendig seien. "Datenschutz ist dabei das oberste Prinzip", bekräftigte Tollinger. "Wir wissen nicht, wem die einzelne Tonne gehört und wollen das auch gar nicht." Acht mit Kameras ausgestattete Fahrzeuge seien aktuell unterwegs, es gebe eine Zusammenarbeit mit den Städten Innsbruck und Klagenfurt.

Auch schon Autobatterie und Motorradhelm im Biomüll gefunden

Das Prinzip klingt einfach - je sortenreiner der Biomüll gesammelt wird und je weniger Störstoffe beinhaltet sind, desto leichter ist später die Verarbeitung. Brantner hat für Letzteres in Krems-Gneixendorf und nur unweit der alten Anlage ab 2021 in Summe rund 7,7 Millionen Euro ins "Erdenreich" investiert. Herzstück und erklärter "Gamechanger" im Ablauf ist eine Siebanlage, die am Ende des Kompostierungsvorgangs letzte Störstoffe quasi ausspuckt. Kostenpunkt: 750.000 Euro. Zum Sortieren gibt es genug, gefunden wurden laut Tollinger im Biomüll auch schon eine Autobatterie sowie ein Motorradhelm.