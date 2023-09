Bio Tage-Genussmarkt beim Wiener Palmenhaus

Mitten in der Stadt, im Palmenhaus des Wiener Burggarten, finden an zwei Tagen, am Freitag, den 22. September von 12 bis 20 Uhr und tags darauf am Samstag von 10 bis 18 Uhr erstmals die von Bio Austria Nö und Wien veranstalteten Bio Tage statt.

Geboten wird bei den Bio Tagen - bei freiem Eintritt - ein Bio Genussmarkt, bei dem ausgewählte Bio-Betriebe ihre Produkte präsentieren, Diskussionsrunden, informative Kurzvorträge, Live-Musik und ein Kinderprogramm. Eröffnet werden die BIO-Tage von Norbert Totschnig, MSc, Bundesminister für Land und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft und Otto Gasselich, Obmann des Bio-Verbandes BIO AUSTRIA NÖ und Wien.

Bio-Tage mit Genussmarkt beim Wiener Palmenhaus im September

Die BIO Tage richten sich an die breite Öffentlichkeit, sollen aber auch das Fachpublikum ansprechen. All jene, die ihr Unternehmen auf einen Bio-Betrieb umstellen wollen, können sich beim BIO AUSTRIA Stand informieren und gemeinsam einen Fahrplan erarbeiten. Außerdem kommen an beiden Veranstaltungstagen passionierte Expert*innen zusammen: Der Freitag Nachmittag (ab 15 Uhr) wird unter dem Motto „Warum Bio?“ stehen. Joseph Weghaupt (Joseph Brot) und die Bio-Gastronomin Elisabeth Kolarik (Kolarik’s Luftburg im Prater) werden von ihren Erfahrungen berichten. Am Samsta (ebenfalls ab 15 Uhr) wird Interessierten von Dorli Muhr (Winzerin), Paul Weiß (BIO AUSTRIA Bauer) und Alfred Grand (BIO AUSTRIA Bauer und Regenwurmexperte) Wissen rund um Boden und Bodendiversität vermittelt.

Rund 30 Marktsände beim Bio-Genussmarkt in Wiener City

Bei rund 30 Marktständen können die Besucher*innen in die Welt der Aromen und Geschmäcker biologischer Spitzenprodukte eintauchen: Saisonale Gemüseraritäten (Biohof Bogensberger), Früchte (Biobeerengarten Hummel), Frischfleisch & Eier (Erwins Bio Bergbauernhof), Honig (Landauer), Kräuter & Salze (Marchfelder Bio Kräuter) Kerne & Öle mit Live-Ölpressung (Blaich), aber auch weiterverarbeitete Lebensmittel wie zart veredelte Seesaiblinge (PIUS-Fisch) oder Wurstwaren (Juniperhof werden Feinschmecker Herzen höher schlagen lassen.

Ein Rahmenprogramm sorgt für Unterhaltung und Information. Bei den Bio-Lehrpfaden wird spielerisch den kleinsten Besucher*innen Wissen zu den Themen Getreide und Boden vermittelt. So können Kinder unter Anleitung Seedballs herstellen, Paperpots zum Anbau von Kresse basteln oder unter dem Mikroskop Bodenlebewesen bestaunen.

EU-Bio-Tag am 23. September 2023

Der 23. September ist seit zwei Jahren der EU-BIO-Tag. Dieser Themen-Tag ist eine wichtige Maßnahme zur Bewusstseinsbildung in Sachen Bio und eine gute Gelegenheit zur jährlichen Ist-Stands-Erhebung in Bezug auf die Entwicklung der Bio-Landwirtschaft.