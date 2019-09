"Bildungsversagen": Wiener NEOS fordern mehr finanzielle Mittel für Schulen

Die Wiener NEOS üben heftige Kritik am Pflichtschulbereich in der Bundeshaupstadt. Aktuelle Daten würden das "Bildungsversagen" dokumentieren.

Die Wiener NEOS haben am Mittwoch Kritik am Pflichtschulbereich in Wien geübt - und mehr Transparenz und finanzielle Mittel urgiert. Derzeit sei der Bildungsschlüssel nicht fair, konstatierte Klubchef Christoph Wiederkehr. Die Neue Mittelschule verkomme etwa zur "Restschule". Abhilfe würde hier auch das von den NEOS propagierte Modell der "Mittleren Reife" schaffen, wurde versichert.