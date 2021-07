Bildungsnovelle: Pädagogen-Quereinstieg neu geregelt

Am Donnerstag hat der Nationalrat eine bunte Bildungsnovelle abgesegnet.

Unter anderem werden die Zugangsbeschränkungen verlängert, wird der Quereinstieg in den Pädagogen-Beruf vereinfacht und es gibt neue Regelungen für Weiterbildungsstudien. Ghost-Writing von Hochschul-Arbeiten wird verboten. Die Opposition begrüßte zwar Teile des Pakets, lehnte im Gesamten aber ab.

Was die Zugangsbeschränkungen angeht, werden diese in den Massenfächern bis 2027 verlängert, die Zahl der Plätze in der Pharmazie sogar um rund 200 reduziert.