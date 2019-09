"Bildung gegen Vorurteile": Parlament startet Initiative gegen Antisemitismus

"Bildung gegen Vorurteile": So lautet der Titel der Schüler-Workshops, mit denen Jugendliche gegen Antisemitismus und Rassismus sensibilisiert werden sollen. Ende September startet das Parlament diese Initiative.

"Bildung gegen Vorurteile" lautet der Titel der ein- oder zweistündigen Workshops, die sich an Schüler der neunten Schulstufe und an Lehrlinge richten und an Schulen in ganz Österreich stattfinden werden. Angestoßen wurden sie durch die Antisemitismusstudie 2018, bei der nicht nur bei 30 Prozent der Befragten latenter Antisemitismus festgestellt wurde, sondern auch die größere Anfälligkeit dafür bei weniger Gebildeten, wie Sobotka erklärte. Auch auf importierten Antisemitismus, verknüpft mit Israel-Kritik, wies er hin. Die Studie soll künftig im Zweijahrestakt wiederholt werden.