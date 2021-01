"Bildung brennt": Demos gegen Reform des Uni-Gesetzes

Am heutigen Dienstag sind mehrere Demos gegen die Reform des Uni-Gesetzes in ganz Österreich angekündigt. In Wien werden etwa rund 1.5000 Teilnehmer erwartet.

Die Initiative "Bildung brennt" hat für heute, Dienstag, in Wien, Graz, Innsbruck, Linz und Dornbirn zu Demos gegen die geplante Reform des Universitätsgesetzes (UG) aufgerufen. Zusätzlich sind digitale Protestformate angekündigt. Eine Petition der Initiative unter dem Motto "Bildung darf nicht weiter prekarisiert werden" steht derzeit bei mehr als 22.000 Unterstützern.

Rund 1.500 Teilnehmer in Wien erwartet

Die Veranstalter rechnen in Wien mit rund 1.500 Teilnehmern, in den anderen Städten werden jeweils einige hundert Demonstranten erwartet. "Bildung brennt" kritisiert an der UG-Novelle vor allem, dass Studenten in den ersten beiden Studienjahren künftig eine Mindestleistung nachweisen müssen, dass die Senate an Einfluss verlieren und gleichzeitig die Rektorate mehr Mitsprache bei den Studienplänen bekommen sollen.