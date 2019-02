Bilderbuch-Sänger im Playboy: Das Problem mit der Männlichkeit

"Männer haben Probleme mit ihrer Männlichkeit", sagt Bilderbuch-Leadsänger Maurice Ernst im Playboy. In Zukunft werde sich das Problem aber hoffentlich auflösen.

Der 30-Jährige zeigte sich aber zuversichtlich, dass sich diese Problematik in Zukunft auflösen werde. “Irgendwann wird das erste Mal ein Mann in der U-Bahn ein Kleid anhaben, und die Leute denken nicht, der ist unnormal, sondern: Na ja, der will halt ein Kleid anziehen, weil es halt gerade so heiß ist.”