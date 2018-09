Bilanz zum Projekt "JIFTdrugs/f_air": 1,5 Tonnen Drogen auf Flughäfen sichergestellt

In den letzten zwei Jahren wurden auf heimischen Flughäfen insgesamt 1,5 Tonnen Suchtmittel sichergestellt. Die Operation "JIFTdrugs/f_air" läuft noch bis Ende November, bisher wurden weltweit 150 Personen festgenommen.

Das Projekt JIFTdrugs/f_air (Joint investigation to fight trafficking in drugs and firearms with the main focus on international airports within and also into the EU) wurde von der EU kofinanziert, betonte die Staatssekretärin im Innenministerium, Karoline Edtstadler (ÖVP). Unter der Federführung des Büros zur Bekämpfung der Suchtmittelkriminalität im österreichischen Bundeskriminalamt (BK) und der Projektpartnerländer Tschechien sowie dem Kosovo wurden bisher 14 Meetings und sieben von acht geplanten Schwerpunkttagen an Flughäfen durchgeführt, erläuterte Edtstadler. Auch zwölf weitere Länder – darunter etwa Kolumbien – sind involviert.