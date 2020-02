Bilanz zum Jahresbeginn: Milder Jänner verlief viel zu trocken

Der Jänner neigt sich dem Ende zu. Der Monat verlief laut dem Wetterdienst UBIMET nicht nur zu mild, sondern vor allem auch viel zu trocken.

Das neue Jahr begann, wie das alte endete: Als 8. Monat in Folge geht der Jänner 2020 mit einer Abweichung von etwa 2,2 Grad als zu mild in die Geschichtsbücher ein. Mehr als das war er aber viel zu trocken. Im Süden des Landes fielen lediglich ein paar Tropfen, gleichzeitig war es hier nach Angaben der Experten der Österreichischen Unwetterzentrale der sonnigste Jänner der Messgeschichte.

Winter in Europa verlief bislang außergewöhnlich mild

Der Winter 2019/20 war in Europa bisher durch rege Tiefdrucktätigkeit über Nordskandinavien und ungewöhnlich viele Hochdrucklagen über den Azoren und Mitteleuropa geprägt. Der vorherrschende Westwind über Nordeuropa führte wiederholt milde Luftmassen vom Atlantik bis nach Russland, weshalb der Winter in Europa bislang außergewöhnlich mild verlief.

"Insbesondere der Jänner war durch beständige Hochdrucklagen geprägt, rund um den 20. des Monats wurden mit über 1050 hPa gar außergewöhnlich hohe Druckwerte im Alpenraum gemessen", so Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale. Lediglich dreimal schafften es Tiefausläufer mit Kaltluft aus Norden zu uns, am letzten Montag brachte eine markante Kaltfront immerhin im ganzen Land Niederschlag, eingelagerte Gewitter und vielerorts stürmische Böen.

Temperaturabweichung im Bergland am höchsten

Mit einer landesweiten Abweichung von rund 2,2 Grad gegenüber dem langjährigen Mittel von 1981 bis 2010 bilanziert der Monat Jänner einmal mehr als zu mild. Aufgrund der häufigen Inversionswetterlagen durch Hochdruckeinfluss waren die Abweichungen vor allem in mittleren Lagen und im Bergland am höchsten, so lag das Temperaturmittel etwa am Feuerkogel 4,8 Grad und am Sonnblick 3,8 Grad über dem Schnitt.