Bilanz nach sechs Jahren Bereitschaftseinheit in Wien: 15.000 Festnahmen

Bereits seit sechs Jahren sind Polizeibeamte der Bereitschaftseinheit täglich in Wien im Einsatz. Vergangene Woche kam es zur 15.000. Festnahme.

Am 1. November 2012, also vor nicht einmal sechs Jahren, wurde die Bereitschaftseinheit in Wien ins Leben gerufen. Neben rund 60 Beamten, die den Kern der Einheit bilden, versehen dort im 6-Monats-Turnus jeweils rund 150 junge Polizisten ihren Dienst.

Neben dem großen Sicherheits- und Ordnungsdienst – das sind Einsätze bei Großveranstaltungen wie beispielsweise Sportevents oder Demonstrationen – sind Beamte der Bereitschaftseinheit in ganz Wien an Verkehrsknotenpunkten und rund um mögliche Problemgebiete im Einsatz, um für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit zu sorgen. Dabei stellen insbesondere die Bekämpfung der Suchtgiftkriminalität sowie fremdenrechtliche Kontrollen zentrale Aufgaben dar.

Die Bereitschaftseinheit führte außerdem seit ihrem Bestehen 863 Streifen zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität, 1179 Einsätze im Bereich des großen Sicherheits- und Ordnungsdienstes sowie 2153 Sonderaktionen (beispielsweise Unterstützungen für das LKA oder .BK, Lokalkontrollen, Schwerpunktaktionen, Suchaktionen nach vermissten Menschen, usw.) durch. Darüber hinaus fanden 723.735 Stunden Bestreifungen öffentlicher Verkehrsmittel statt. Auch im Bereich der ersten allgemeinen Hilfeleistung werden Beamte der Bereitschaftseinheit immer wieder tätig und helfen in Not geratenen Menschen – so zuletzt am 29.08.2018 um 12:30 Uhr, als ein Mann von der Donaustadtbrücke springen wollte und von Polizisten daran gehindert wurde.