Bilanz für 2019: 8.687 Tonnen Müll auf den Autobahnen Österreichs

8.687 Tonnen Müll sind im Vorjahr auf den österreichischen Autobahnen bei den 56 Asfinag-Rastplätzen und 87 Raststationen angefallen.

Maßnahmen zur Müllreduktion dringend nötig

"Die Tonnen an Müll machen dennoch deutlich, dass Maßnahmen zur Müllreduktion dringend nötig sind", betonte Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) in einer Aussendung am Donnerstag.

Müll auf Autobahnen: Spitzenreiter Niederösterreich

Der meiste Müll fiel 2019 mit 1.866 Tonnen in Niederösterreich an, die Entfernung kostete 2,9 Millionen Euro. In der Steiermark waren es 1.342 Tonnen, in Salzburg 1.338 Tonnen und in Tirol 1.332 Tonnen. In Oberösterreich wurden 1.299 Tonnen Müll beseitigt, in Kärnten waren es 768 Tonnen, im Burgenland 420, in Vorarlberg 276 und in Wien 46 Tonnen Abfall.