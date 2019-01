Bilanz der Zielfahnder 2018: Zehn Festnahmen international gesuchter Verdächtige

Die Zielfahndungseinheit des Bundeskriminalamts (BK) konnte im Jahr 2018 zehn mit internationalem Haftbefehl gesuchte Straftäter festnehmen. Sieben davon wurden im Ausland, drei davon im Inland geschnappt.

Darunter waren spektakuläre Fälle wie die Festnahme eines Betrügers, der ein Opfer um 700.000 Euro betrogen haben soll und sich nach Mexiko abgesetzt hatte. Weitere zwei Gesuchte hielten sich in Deutschland auf, zwei in Spanien und jeweils ein Verdächtiger in Frankreich und Äthiopien. In Österreich wurden drei Personen festgenommen.