Bilanz 2018: So viel Kilometer legen die Österreicher mit den Öffis zurück

Im Jahr 2018 wurden in Österreich 31 Milliarden Kilometer mit den Öffis gefahren aber rund 2,5 Mal so viel mit dem Auto. Es wird vor allem gefordert, öffentliche Verkehrsmittel für Pendler attraktiver zu machen und zu fördern.

In Österreich wurden 2018 so viele Kilometer wie noch nie zuvor mit Bahn, Bus, Straßenbahn und U-Bahn gefahren, machte der VCÖ aufmerksam. In Summe waren es rund 31 Milliarden Kilometer, um rund vier Milliarden mehr als 2010. Aber mit rund 83 Milliarden Personenkilometer sei 2,5 Mal so viel mit dem Auto zurückgelegt worden, so eine Abschätzung des VCÖ auf Basis von Daten des Umweltbundesamtes.

Investitionen in den öffentlichen Verkehr bringen auch Wertschöpfung in Österreich, sagte Angela Berger, Geschäftsführerin des Verbands der Bahnindustrie. Im doppelten Sinne: “Erstens ist es besser in unsere Infrastruktur zu investieren als in CO2-Zertifikate und zweitens resultieren die Investitionen direkt in Beschäftigung in Österreich, wenn die Aufträge an unsere heimische Bahnindustrie gehen.”