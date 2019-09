Biker retteten verletzten Fuchs-Teenager "Cap"

Ein junger Fuchs wurde am Dienstag von zwei Motorradfahrern am Straßenrand entdeckt. Als sie bemerkten, dass das Tier verletzt war, brachten sie ihn zum Wiener Tierschutzverein.

Am Dienstag entdeckten zwei Motorradfahrer zwischen Klausen-Leopoldsdorf und Alland im Bezirk Baden einen verletzten Fuchs am Straßenrand. Umgehend brachten sie das Tier in den Wiener Tierschutzverein (WTV) nach Vösendorf.

Fuchs hatte schwere Verletzungen am linken Bein

Nun ist "Cap" im Kleintierhaus des WTV untergebracht, wo er sich in Ruhe erholen darf. Am Mittwoch unternahm er bereits erste Gehversuche. Läuft alles weiterhin reibungslos ab, kann der Fuchs sicherlich in einigen Wochen wieder in die freie Wildbahn entlassen werden.