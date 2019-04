Biker fahren für Mütter in Not: "Park & Pray"-Sternfahrt am 1. Mai 2019

Wenn sich Biker für den guten Zweck aufs Motorrad schwingen: Am 1. Mai 2019 lädt der "Harley Owners Charity Club" alle Motorradfahrer zu einer Sternfahrt für die St. Elisabeth-Stiftung für Mütter in Not der Erzdiözese Wien ein.

Ausgangspunkt der Tour sind die “Park & Pray”-Parkplätze in Niederösterreich. Endstation der Sternfahrt ist die Biker-Maiandacht und die Motorradsegnung mit Dompfarrer Toni Faber um 16.00 Uhr im Wiener Stephansdom.

“Park & Pray”-Sternfahrt: Biker für Mütter in Not unterwegs Zu einer Charity-Sternfahrt für Frauen und Kinder in schwierigen Lebenssituationen rufen am 1. Mai 2019 der “Harley Owners Charity Club” und ROMA Friseurbedarf in Wien und Niederösterreich auf. Ausgangspunkte der Routen sind die “Park & Pray”-Parkplätze in Laa a.d. Thaya (12:00 Uhr), sowie Lichtenegg (10:35 Uhr). Den Schlusspunkt der Fahrt setzt Dompfarrer Toni Faber mit einer Segnung der Motorräder bei einer Biker-Maiandacht um 16.00 Uhr im Wiener Stephansdom.

“Ziel ist es, auf alle Mütter, aber im speziellen auf die Mütter in der St. Elisabeth Stiftung, hinzuweisen und Spenden für sie zu sammeln, die dann am Stephansplatz an Toni Faber sofort übergeben werden können. Wir würden uns daher sehr freuen, wenn nicht nur Harley-Owner, sondern alle Motorradfahrer, bei dieser erstmaligen Aktion mitmachten – auch in Hinblick auf den kommenden Muttertag -, um diesen Frauen und ihren Kindern wieder ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern”, so Tour-Veranstalter Roland Bürger.

Biken & beten.

“Park & Pray”-Sternfahrt zugunsten der St. Elisabeth-Stiftung

1 Mai 2019

Start 10:35 (Lichtenegg) und 12:00 Uhr (Laa/Thaya).

Ende: 16.00 Uhr (Stephansplatz Wien)