Biker bei Überholmanöver in NÖ abgeschossen: 36-Jähriger verletzt

Am Dienstag musste ein 36-jähriger Motorradfahrer im Bezirk Bruck/Leitha nach einer Kollision mit einem Pkw mit dem Notarzthubschrauber ins Spital geflogen werden.

Bei der Kollision mit einem Pkw hat am Dienstagabend in Wolfsthal (Bezirk Bruck a. d. Leitha) ein 36 Jahre alter Motorradlenker Blessuren erlitten.

Der italienische Staatsbürger war Polizeiangaben zufolge auf der B9 in den Wagen eines 76-Jährigen gekracht, als der Pensionist in der Gegenrichtung ein anderes Auto überholt hatte. Der Verletzte wurde per Notarzthubschrauber in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.