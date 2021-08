Bike fing nach Unfall Feuer: MotoGP-Rennen in Spielberg abgebrochen

Nur wenige Runden nach dem Start musste der MotoGP in Spielberg wieder abgebrochen werden. Dani Pedrosa und Lorenzo Savadori waren in einen Unfall verwickelt, wegen des ausfließenden Benzins fing ein Bike Feuer.

Auch 2021 ist das Rennen der MotoGP-Klasse in Spielberg abgebrochen worden. In der ominösen Kurve 3 gab es am Sonntag wenige Runden nach dem Start des GP der Steiermark einen Unfall, in den KTM-Pilot Dani Pedrosa und der Italiener Lorenzo Savadori (Aprilia) involviert waren.