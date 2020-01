"Big Game 2020": Super Bowl Finale im Hard Rock Cafe Vienna

Am 2. Februar wird das Super Bowl Finale unter anderem im Hard Rock Cafe Vienna übertragen. Was die Gäste dort neben dem Spiel erwarten dürfen, erfahren Sie hier.

Weltweit ist es für Football Fans das Sport-Highlight des Jahres. Die zwei besten Teams der national Football League im American Football werden gegeneinander antreten. Am 2. Februar 2020 im Vienna Hard Rock Cafe, dem wahrscheinlich amerikanischsten Ort in Wien, eine große Football-Party.

Kulinarische Köstlichkeiten beim "Big Game 2020"

Das Sportfinale wird inklusive der beliebten Halftime-Show mit Auftritten von Shakira und Jennifer Lopez auf insgesamt drei Leinwänden und sieben Bildschirmen live übertragen. Dem Anlass entsprechend, wird es traditionelle "American Football"-Snacks und Fingerfood geben. In der ersten Halbzeit des Spiels dürfen sich Gäste auf Burger, Ribs und Hot Dogs an der "Do it yourself"-Station geben. Dazu gibt es ein Salatbuffet mit Caesar Salad, Coleslaw und Cobb Salad.