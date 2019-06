Bierlein bietet Presse Interviews, aber "keine Inszenierung"

Bundeskanzlerin Bierlein will gegenüber der Presse transparenter sein, als bisher kommuniziert wurde. Der Leitfaden im Umgang mit Journalisten sei missverständlich gewesen, Medien sollen Interviews nicht unterschlagen werden. Bierlein wolle aber "keine Inszenierungen".

Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein hat am Freitag klargestellt, dass die Mitglieder ihrer Regierung auch Interviews geben dürfen - und zwar nicht nur "Fachjournalisten". "Die in den Medien zitierten Leitlinien - einschließlich des Ausdrucks 'Fachjournalist' - waren missverständlich", räumte Bierlein in einer schriftlichen Stellungnahme ein.