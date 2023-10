Bieriges Cheesecake Tasting im Vienna Marriott Hotel am 21.10.

Beim legendären Cheesecake Tasting im Vienna Marriott Hotel wird es diesmal auch bierig.

Am Samstag, den 21. Oktober wird das Vienna Marriott Hotel wieder zum süßen Hotspot der Stadt: Das Haus am Ring bietet wieder seine Kreationen zum Verkosten und Bewerten an, und hat heuer mit der Brauunion einen ungewöhnlichen wie gleichermaßen kreativen Partner dabei.