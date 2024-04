Biber "Obi" von Parkplatz gerettet und im Tierschutzhaus Vösendorf untergebracht

Eine Frau entdeckte den erschöpften und geschwächten Biber, der orientierungslos auf einem Parkplatz in Maria Enzersdorf umher irrte. Sie leitete die Rettung des später "Obi" getauften Tieres ein.

Die Frau alarmierte die Freiwillige Feuerwehr Brunn am Gebirge, die den Biber sicherten und den Tierschutz Austria Notruf kontaktierten. Der Notruf ist rund um die Uhr erreichbar, was in diesem Fall sehr wichtig war, da der Einsatz laut Aussendung sehr zeitig in der Früh, außerhalb der regulären Öffnungszeiten, stattfand.