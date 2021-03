Bibel bereits in 704 Sprachen vollständig übersetzt

Im vergangenen Jahr wurde die Bibel in 46 weitere Sprachen vollständig übersetzt. Mittlerweile gibt es sie in 704 Sprachen.

Die Bibel setzt ihren Zug um die Welt fort und ist mittlerweile in 704 Sprachen in ihrer vollen Fassung zu lesen. So seien im Vorjahr weitere 46 Erstübersetzungen abgeschlossen worden, teilte die Deutsche Bibelgesellschaft am Mittwoch mit. Zu den Projekten zähle das nun fertiggestellte Neue Testament in der indigenen Sprache Hano des Inselstaates Vanuatu im Südpazifik sowie die erste vollständige Bibel in Dagaare, die in Ghana und Burkina Faso gesprochen wird.