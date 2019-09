Bezirk Tulln: Tischlerei bis auf Grundmauern niedergebrannt

Am Dienstag in den frühen Morgenstuden ist eine Tischlerei im Bezirk Tull niedergebrannt. Elf Feuerwehren standen im Einsatz.

Im Gewerbegebiet Ost in Zeiselmauer (Bezirk Tulln) ist am Dienstag in den frühen Morgenstunden eine Tischlerei bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Elf Feuerwehren mit 150 Helfern standen im Löscheinsatz, teilte das Bezirkskommando mit. Die Ursache des Brandes war vorerst nicht bekannt und Gegenstand von Ermittlungen.