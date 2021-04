Bezirk Tulln: Lkw-Fahrer bei Reifen-Explosion schwer verletzt

Weil ein Reifen gebrannt hat und explodiert ist, wurde am Mittwoch ein LKW-Fahrer im Bezirk Tulln schwer verletzt. Die Feuerwehr musste ausrücken, um den Brand zu löschen.

Auf dem Parkplatz der Stockerauer Schnellstraße (S 5) in Grafenwörth (Bezirk Tulln) ist am Dienstagnachmittag der Lenker eines Sattelzuges schwer verletzt worden. Er war nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich von umherfliegenden Gummiteilen eines Reifens des in Brand geratenen Anhängers getroffen worden. Der Mann wurde per Notarzthubschrauber ins Universitätsklinikum St. Pölten transportiert.