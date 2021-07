Bezirk St. Pölten: Pkw prallte gegen Baum

Der Notarzthubschrauber musste in der Nacht auf Montag in Markersdorf-Haindorf ausrücken, weil ein Auto gegen einen Baum geprallt ist. Drei Personen wurden verletzt.

Ein 23-Jähriger ist in der Nacht auf Montag in der Marktgemeinde Markersdorf-Haindorf (Bezirk St. Pölten) mit seinem Pkw von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Der Einheimische und die beiden weiteren Fahrzeuginsassen im Alter von 16 und 19 Jahren wurden Polizeiangaben zufolge verletzt. Alle drei Personen wurden in umliegende Spitäler gebracht, auch ein Notarzthubschrauber stand im Einsatz.