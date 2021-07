Bezirk St. Pölten: Alkolenker erfasste Mopedfahrer

Mehrere Notarzthubschraubereinsätze binnen weniger Stunden gab es am Donnerstag in Niederösterreich. Im Bezirk St. Pölten erfasste etwa ein Alkolenker einen 17-jährigen Mopedfahrer.

Ein 17 Jahre alter Mopedfahrer ist am Donnerstagabend an einer Kreuzung in Haunoldstein (Bezirk St. Pölten) von einem nachkommenden Pkw erfasst worden. Der verletzte Jugendliche wurde in das Universitätsklinikum St. Pölten gebracht. Ein Alkotest bescheinigte dem 46-jährigen Autolenker laut Polizei 1,2 Promille. Dem Mann aus dem Bezirk Melk wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Anzeigen an die Staatsanwaltschaft und die Bezirkshauptmannschaft werden folgen.

Mehrere Unfälle innerhalb weniger Stunden

In anderen Gebieten des Bundeslandes ist es am Donnerstagnachmittag binnen weniger Stunden infolge von Verkehrsunfällen zu Notarzthubschraubereinsätzen gekommen. Nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich wurde eine 28-Jährige nach einem Crash in der Gemeinde Gföhl (Bezirk Krems) ebenso ins Krankenhaus geflogen wie eine 88-Jährige nach dem Anprall eines Pkw gegen einen Baum in Schweiggers (Bezirk Zwettl). "Christophorus 16" transportierte einen schwer verletzten 25-jährigen Motorradlenker in das Landesklinikum Wiener Neustadt, nachdem der Wiener auf der B55 in Krumbach (Bezirk Wiener Neustadt) mit einem Klein-Lkw kollidiert war.