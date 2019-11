Bezirk Mödling: Zwei mutmaßliche Ladendiebe festgenommen

Am Freitag und am Montag klickten für zwei Männer die Handschellen. Die beiden mutmaßlichen Ladendiebe wurden in die Justizanstalt Wiener Neustadt gebracht.

Zwei Männer sind nach einem Ladendiebstahl in einem Sportgeschäft in Vösendorf (Bezirk Mödling) gefasst worden. Einer der Polen, ein 26-Jähriger, soll nach Angaben der Exekutive von Montag einen Mitarbeiter und einen Polizisten attackiert und verletzt haben. Für seinen 23-jährigen Komplizen klickten ebenfalls die Handschellen. Das Duo wurde am Freitag in die Justizanstalt Wiener Neustadt gebracht.

26-Jähriger soll Mitarbeiter und Polizisten verletzt haben

Die Polen dürften vergangenen Mittwochnachmittag nach einem Ladendiebstahl aus dem Geschäft geflüchtet sein. Zwei Angestellte verfolgten das Duo und konnten in der Nähe einen 26-Jährigen als Verdächtigen anhalten. Beim Eintreffen der verständigten Polizei griff der Mann einen 34-jährigen Mitarbeiter und einen Beamten an. Im Zuge der Fahndung wurde der 23-Jährige in einem geparkten Pkw angehalten. Er gab zu, eine Jacke gestohlen zu haben. Im Wagen befand sich mutmaßliches Diebesgut von vorangegangenen Coups. Sichergestellt wurden drei hochpreisige Parfums, drei Videospiele und Rasierer.

Der 26-Jährige wird wegen des Verdachtes des Diebstahles, des versuchten Widerstandes gegen die Staatsgewalt, Körperverletzung, Sachbeschädigung und des Besitzes einer gefälschten Urkunde angezeigt, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag in einer Aussendung mit.