Bezirk Mödling: Ladendieb versteckte sich in Toilette

Am Freitag hat sich ein Ladendieb in Vösendorf auf einem WC vor der Polizei versteckt. Der 34-Jähriger wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.

Ein Ladendieb hat sich am Freitag in Vösendorf (Bezirk Mödling) auf einem WC vor der Polizei versteckt. Eine Detektivin und ihre Kollegin hatten den Mann beobachtet und die Exekutive verständigt. Die Beamten brachten den 34-Jährigen dazu, die versperrte Toilettentür zu öffnen. Der Algerier hatte laut Polizei zwei Jacken, ein Polo-Shirt und drei Modeschmuckringe dabei, er wurde festgenommen.

Die Toilette befand sich gegenüber dem Geschäft. Die Polizisten stellten das Diebesgut mit einem Wert im niedrigen dreistelligen Eurobereich sicher, teilte die Exekutive am Montag in einer Ausendung mit. Der Verdächtige war nicht geständig, er wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.