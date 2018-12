Bezirk Mödling: Arbeiter von Stichflamme verletzt

Durch eine Stichflamme ist ein 25-Jähriger am Dienstag in seinem Heimatbezirk Mödling verletzt worden. Eine Dose mit Kupferspray explodierte.

Der Mann hatte laut Polizei mit zwei Lehrlingen in einer Reparaturhalle in Biedermannsdorf gearbeitet, als ein Spray explodierte. Der Niederösterreicher wurde mit dem Notarztwagen in das AKH Wien transportiert. Ein 19-jähriger Lehrling wurde leicht verletzt und an Ort und Stelle versorgt.