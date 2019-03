Bezirk Mistelbach: Wiener bei Streit schwer verletzt

Ein 34-jähriger Wiener wurde in der Nacht auf Mittwoch bei einem Streit im Bezirk Mistelback schwer verletzt. Er musste ins künstliche Koma versetzt werden.

Ein 34 Jahre alter Wiener hat in der Nacht auf Mittwoch im Bezirk Mistelbach bei einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem 40-Jährigen schwere Kopfverletzungen erlitten. Das Opfer wurde in das Landesklinikum Mistelbach eingeliefert und in den künstlichen Tiefschlaf versetzt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Verdächtige wurde festgenommen und war geständig.