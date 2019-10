Bezirk Mistelbach: Föhn löste Hausbrand aus

Die Überhitzung oder ein technisches Gebrechen bei einem Föhn löste in Rabensburg im Bezirk Mistelbach einen Hausbrand aus. Personen wurden zum Glück keine verletzt.

Ein Einfamilienhaus ist am Montagnachmittag im Gemeindegebiet von Rabensburg (Bezirk Mistelbach) in Brand geraten. Eine 71-Jährige hatte Pilze im Wintergarten auf ein Metallgestell gelegt und einen Föhn zum Trocknen angebracht. In der Folge brach laut Polizei das Feuer aus. Die Löscharbeiten dauerten bis zum Abend an.