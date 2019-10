Bezirk Melk: Unfall auf der A1 in Richtung Wien

Freitagnachmittag hat sich ein Unfall auf der A1 ereignet. Dabei waren mehrere Fahrzeuge beteiligt.

Auf der Westautobahn (A1) im Bezirk Melk hat sich zwischen Pöchlarn und Melk am Freitagnachmittag ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen ereignet. In die Karambolage in Richtung Wien waren neun Kfz verwickelt, teilte ein Sprecher der Asfinag der APA mit. Nähere Angaben konnten vorerst nicht gemacht werden.