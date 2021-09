Bezirk Melk: Fünfjähriger von Auto niedergefahren

Ein Fünfjähriger wurde auf einem Parkplatz im Bezirk Melk von einem Auto angefahren. "Christophorus 2" flog das Kind nach St. Pölten.

Auf dem Parkplatz eines Restaurants in Loosdorf (Bezirk Melk) ist am Montagnachmittag ein Fünfjähriger von einem Auto niedergestoßen worden. Das Kind, deutscher Staatsbürger, wurde verletzt und von "Christophorus 2" in das Universitätsklinikum St. Pölten transportiert, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit.