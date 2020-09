Bezirk Gmünd: Autolenkerin bei Unfall getötet

Im Bezirk Gmünd kam es am Mittwoch zu einem schweren Autounfall. Die 89-jährige Lenkerin starb noch an Unfallstelle, ihre Beifahrerin (86) wurde ins Krankenhaus geflogen.

Eine Kollision mit einem Lkw auf der B5 bei Litschau (Bezirk Gmünd) hat am Mittwochnachmittag für eine Pkw-Lenkerin tödlich geendet. Die 89-jährige Einheimische starb nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich noch an der Unfallstelle. Ihre Beifahrerin (86), ebenfalls aus dem Bezirk Gmünd, wurde per Notarzthubschrauber ins Landesklinikum Horn transportiert.