Bezirk Gänserndorf: Alkolenker krachte mit Mountainbiker zusammen

Sonntagnachmittag ist ein alkoholisierter Lenker mit seinem Wagen mit einem Moutainbiker zusammengestoßen. Der Biker wurde schwer verletzt ins AKH Wien geflogen.

Ein alkoholisierter Autolenker ist am Sonntagnachmittag in Deutsch-Wagram (Bezirk Gänserndorf) mit seinem Wagen in einer engen Rechtskurve mit einem entgegenkommenden Mountainbiker zusammengeprallt. Der 32-Jährige wurde nach Polizeiangaben in einen Schrebergarten geschleudert und mit schweren Verletzungen in das AKH Wien geflogen. Dem 30-jährigen Pkw-Fahrer wurde die Lenkerberechtigung abgenommen.