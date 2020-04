Bezirk Baden: Verletzter nach Streit bei Drogendeal

Bei einem Drogendeal am 8. April kam es in Günselsdorf zu einem Streit zwischen drei Jugendlichen. Dabei bekam ein 19-Jähriger einen Schlag mit der stumpfen Seite einer Axt auf den Kopf.

Am 8. April wollte der 19-Jährige gemeinsam mit einem Komplizen (20) - beide stammen aus dem Bezirk Mödling - in Wiener Neustadt Drogen kaufen. Als Mittelsmann agierte ein ebenfalls 20-Jähriger, der von dem Duo Geld kassiert hatte und danach zur Wohnung eines weiteren Beteiligten (23) ging. Der Mittelsmann sowie der vermeintliche Dealer wurden von dort vom 17-Jährigen per Pkw abgeholt, Drogen wurden dem kaufbereiten Duo im Gegenzug für das Geld keine übergeben. Der 19-Jährige stellte sich dem Wagen noch in den Weg, musste aber aufgrund der starken Beschleunigung des Gefährts zur Seite springen.