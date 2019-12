Bezirk Baden: Meterhohe Flammen am Balkon einer Wohnung

Samstagnachmittag stand der Balkon einer Wohnung im Bezirk Baden in Flammen. Die Feuerwehr griff rasch ein, so konnte eine Brandkatastrophe verhindert werden.

Der Balkon einer Wohnung im Traiskirchner Ortsteil Wienersdorf (Bezirk Baden) ist am Samstagnachmittag meterhoch in Flammen gestanden. Die örtliche Feuerwehr griff rasch ein, berichtete das Bezirkskommando Baden am Sonntag. Laut Kommandant Walter Hanser wurde dadurch eine Brandkatastrophe in dem Haus verhindert. Verletzt wurde niemand, in der Wohnung hinter dem Anbau befanden sich keine Personen.