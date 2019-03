Bezirk Amstetten: Frau stach auf Freund ein

In der Nacht auf Samstag stach eine stark alkoholisierte Frau im Bezirk Amstetten auf ihren 47-jährigen Freund ein. Die Frau wurde in die Justizanstalt Krems eingeliefert.

Ein Streit unter Lebensgefährten im Bezirk Amstetten hat am Wochenende blutig geendet. Nach Polizeiangaben vom Montag stach eine 39-Jährige mit einem Messer auf ihren Partner (47) ein. Die Frau ist in Haft. Das Opfer wurde nach ambulanter Behandlung wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Die Verletzungen mussten genäht werden.

Frau war stark alkoholisiert

Zu dem Streit war es am Samstag in den frühen Morgenstunden gekommen, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Die 39-jährige rumänische Staatsbürgerin sei stark alkoholisiert gewesen. Sie habe mit einem Küchenmesser mit einer Klingenlänge von 21 Zentimetern mehrmals auf ihren Lebensgefährten eingestochen und den Mann an der rechten Handfläche, im Bereich der Schulter und am Ellenbogen verletzt. Die Tat trug sich in einer Gemeinde an der niederösterreichisch-oberösterreichischen Landesgrenze zu.