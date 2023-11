Beziehungs-Aus: 28-Jähriger bedrohte Ex-Freundin in Wien

Ein 28-jähriger Mann (StA: Rumänien) hat wegen des Beziehungsendes in Wien mehrmals telefonisch gedroht, seine 20-jährige Ex-Freundin und deren Vater zu töten.

Durch intensive Ermittlungsarbeit der Polizei konnte der Aufenthaltsort des Tatverdächtigen in Innsbruck eruiert werden. In Zusammenarbeit mit Beamten der Landespolizeidirektion Tirol konnte dieser in einem Gastronomiebetrieb in Innsbruck aufgrund einer vorliegenden Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung und Freiheitsentziehung festgenommen werden. Der Tatverdächtige befindet sich derzeit in einer Justizanstalt und verweigert bis dato die Aussage.