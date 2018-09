Bezahlen auf Fernreisen: Die besten Tipps und Infos

Bevor man eine Reise antritt, stellen sich vorab zahlreiche Fragen rund um das Geld. Wie viel sollte man mitnehmen? Welche Möglichkeiten habe ich zu bezahlen und auf was sollte ich achten. Hier erfahren Sie die besten Hinweise für das Bezahlen auf Fernreisen.

Bargeld Man sollte auf Reisen immer eine kleine Menge an Bargeld bei sich haben, um gegebenfalls ein Taxi oder Kleinigkeiten bezahlen zu können. Das Bargeld hat auch das größte Sicherheitsrisiko. “Der Rücktausch von zu viel gewechseltem Bargeld ist teuer und nicht immer möglich – etwa bei Münzen. Eine grobe Ausgabenplanung lohnt sich also”, sagt Kosnar. “Außerdem sollte man sich bei der Bank nach den Wechselspesen und möglichen Sonderkonditionen erkundigen.” Ein Geldwechsel am Flughafen ist nicht ratsam.

Bankomatkarte muss bei Reisen außerhalb Europas freigeschaltet werden

Bankomatkarte (Maestro)

“Durch das Sicherheitssystem ‘Geo Control’ gibt es Einschränkungen bei der Geldbehebung mit Bankomatkarten außerhalb Europas. Die Karte muss von der Bank gegebenenfalls für das entsprechende Urlaubsland freigeschaltet werden”, erklärt die ÖAMTC-Expertin. Es fall bei Zahlungen und Behebungen Manipulationsgebühren und Mindestspesen an. “Ein weiterer Stolperstein ist der Wechselkurs: Außerhalb des Euro-Raumes bieten immer mehr Bankomaten die Geldbehebung zu einem festgelegten Wechselkurs an”, so Kosnar. “Hier ist Vorsicht geboten, denn einige Automatenbetreiber verrechnen einen zusätzlichen Aufschlag. Besser ist, die Abrechnung in Fremdwährung zu wählen.”