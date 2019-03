Neuer Bezahldienst "Apple Pay" schon bald in Österreich verfügbar

Schon bald soll man in Österreich mit dem Bezahlsystem "Apple Pay" mittels iPhone oder der Apple Watch bezahlen können. Die Kassentechnik muss dafür kontaktloses Bezahlen unterstützen.

Apple Pay steht offenbar vor dem Marktstart in Österreich. Mehrere Banken, darunter die Erste Bank und Sparkasse sowie die Onlinebank N26, kündigten im Internet die “baldige Verfügbarkeit” des Bezahldienstes des iPhone-Herstellers an, wie mehrere Zeitungen in ihren Mittwochsausgaben berichteten.