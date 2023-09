Beyoncés Tochter Blue Ivy tanzt sich in die Herzen der Fans

Mit gerade mal 11 Jahren tanzt Blue Ivy bereits wie ein richtiger Profi und erobert so nicht nur Mama Beyoncés Herz, sondern auch das der Fans.

Ein Video, das von einem Fan am Dienstag bei der Social-Media-Plattform Tik Tok hochgeladen wurde, zeigt die erstaunliche Entwicklung der Tochter von Rapper Jay-Z. Zu Beginn des Videos sieht man Blue Ivy im Juni 2023 zu "My Power" auf einem Konzert in Paris tanzen. Etwas unbeholfen bewegt sie sich in ihrem Glitzer-Outfit, welches an den Look von Mama Beyoncé angepasst ist, auf der Bühne. Das Video zeigt einen direkten Vergleich mit einem Konzert am vergangenen Wochenende in Houston. Diesmla komplett in Camouflage gekleidet, gibt die Elfjährige eine deutlich bessere Figur ab. Sehen Sie mehr im Video.