Bewusster Umgang mit Lebensmittel: Initiative "Wien isst G.U.T." gestartet

Die Stadt Wien hat mit "Wien isst G.U.T." eine neue Initiative für den bewussten Umgang mit Lebensmitteln gestartet. G.U.T. steht dabei für Gesund, Umwelt-, Klima- und Tierfreundlich.

Die Stadt Wien hat eine neue Initiative gestartet, um den bewussten Umgang mit Lebensmitteln und tierischen Produkten zu fördern. Unter dem Motto "Wien isst G.U.T." - Gesund, Umwelt-, Klima- und Tierfreundlich - steht das Leben und der Verzehr von Tieren im Vordergrund. "Unsere Überzeugung ist, dass alle einen Beitrag zu einem nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln leisten können", betonte Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky am Mittwoch bei einem Pressegespräch.

"Genuss Box" soll eingeführt werden

Zur Initiative gehören die "Genuss Box" und die "SchoolFood4Change". Um die Menge an weggeworfenen Lebensmitteln zu verringern, sollen Gastronomiebetriebe künftig mit einer "Genuss Box" Gäste ermutigen, nicht aufgegessene Mahlzeiten mit nach Hause zu nehmen. Im europäischen Schnitt werden jedes Jahr pro Person durchschnittlich 179 Kilogramm an Lebensmitteln weggeworfen. Mit 42 Prozent sind private Haushalte zum Großteil dafür verantwortlich, Hersteller mit 39 Prozent, zu 14 Prozent die Gastronomie und Einzelhändler mit fünf Prozent.

Vorarlberg war 2018 Vorreiter mit der "Genuss Box", seit vergangenem Jahr gibt es die Initiative auch in Tirol. "Wenn es darum geht Klimaschutz zu beachten, geht es auch darum, was jeder Einzelne tun kann", appellierte Czernohorszky. Die Boxen sollen in einem Paket von 180 Stück um 60 Euro an Gastronomiebetriebe verkauft werden. Sie sind wiederverwendbar und hitze- sowie flüssigkeitsbeständig - kurz: "Die Box spielt alle Stückeln", wie der Klimastadtrat prägnant formulierte.

"SchoolFood4Change": Nachhaltige Essensversorgung an Schulen

Das EU-Projekt "SchoolFood4Change" wurde gemeinsam mit internationalen Partnern entwickelt und steht für die gesunde und nachhaltige Essensversorgung in Schulen und Kindergärten. Im Jahr 2001 wurde in Wien bereits eine erste Initiative für Bio-Essen in Bildungseinrichtungen gesetzt. "Seit 2019 wird auch das Thema 'Tiergerechtigkeit' bei der Schulverpflegung aufgegriffen: So dürfen nur mehr Eier und Eiprodukte von Hühnern aus Freilandhaltung verwendet werden", sagte der Klimastadtrat.

Um vom Würstelstand bis zum Restaurant nachhaltige Gastronomie auszuzeichnen, wurden "Natürlich gut essen"-Plaketten vorgestellt. Je nach der jeweiligen Umsetzung der Kriterien in den Betrieben sollen Plaketten in Bronze, Silber und Gold unter anderem auch an Schulküchen und Mensen verliehen werden.