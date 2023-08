"Bewegtes Museum": hdgö sucht Kontakt zu Passanten

Das "Bewegte Museum" geht an sieben Nachmittagen zwischen dem 17. August und dem 7. September über die Bühne.

Das Haus der Geschichte Österreich (hdgö) sucht das Gespräch mit Passanten. Wie in den Vorjahren positionieren sich Vermittlerinnen und Vermittler des Museums am Wiener Heldenplatz und erinnern heuer an künstlerische Arbeiten und Aktionen, die dort gesellschaftlich relevante Fragen behandelten. Eine mobile Ausstellung wartet mit einer Auswahl an Fotografien der Aktionen auf. Das "Bewegte Museum" findet an sieben Nachmittagen zwischen 17. August und 7. September statt.