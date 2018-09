"Bewegt im Park": 45.000 Menschen nutzten Gratis-Sportangebote im Sommer

Seit Juni haben rund 45.000 Menschen österreichweit an einem der 454 Gratiskurse im Rahmen von "Bewegt im Park". Damit verdreifachte sich die Teilnehmerzahl im Vergleich zu 2016.

Im kommenden Jahr soll das vom Sportministerium und Hauptverband der Sozialversicherungsträger ins Leben gerufene Projekt in den Regelbetrieb übergehen, hieß es am Montag bei einer Pressekonferenz in Wien.