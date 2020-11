Bewaffnetes Duo raubte Wiener Uhr und Geld: Fahndung in NÖ

Ende Oktober wurde ein Wiener in Brunn am Gebirge Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls. Die Polizei fahndet nach den flüchtigen Tätern.

Zwei bislang unbekannte Täter sollen 28. Oktober 2020 gegen 13.55 Uhr einen 56-Jährigen aus Wien-Favoriten im Gemeindegebiet von Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) beraubt haben.

Der 56-Jährige dürfte am Fahrbahnrand im Bereich der Kreuzung der Johann-Steinböck-Straße mit der Josef-Hesoun-Straße aus dem Hinterhalt von den zwei Männern überrascht und mit einer Faustfeuerwaffe bedroht worden sein. Sie raubten ihm Bargeld und eine hochpreisige Armbanduhr.

Die Täter flüchteten anschließend zu Fuß in Richtung Südstadt bzw. Maria Enzersdorf. Eine sofort eingeleitete örtliche Fahndung verlief negativ.

Raubüberfall in Brunn am Gebirge: Polizei fahndet nach Tätern

Hinweise bezüglich der Täter bzw. über verdächtige Wahrnehmungen vom 28. Oktober 2020, zwischen 13.00 und 15.00 Uhr, im Gemeindegebiet von Brunn am Gebirge oder Maria Enzersdorf im Bereich – Johann-Steinböck-Straße – Josef-Hesoun-Straße – Tennis Point BSFZ Südstadt – BSFZ Arena Südstadt (Stadion) – Badner-Bahn-Station Maria Enzersdorf werden, wenn auf Wunsch auch vertraulich behandelt, an die Polizeiinspektion Brunn am Gebirge unter der Telefonnummer 059133 – 3332 erbeten.