Bewaffneter Überfall auf Trafik in Wiener Neustadt: Unbekannte auf der Flucht

Am Freitag wurde eine Trafik in Wiener Neustadt überfallen. Eine unbekannte Frau bedrohte eine Angestellte und konnte später flüchten. Hinweise werden erbeten.

Eine Trafik in Wiener Neustadt ist Freitagnachmittag von einer Unbekannten überfallen worden. Die Frau bedrohte eine Angestellte mit einer Pistole und forderte im Wiener Dialekt Bargeld. Danach flüchtete sie mitsamt Beute in unbekannter Höhe zu Fuß. Die Trafikangestellte blieb unverletzt. Die Fahndung nach der Täterin verlief ergebnislos, berichtete die Polizei am Montag in einer Aussendung.